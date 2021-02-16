Представлення нового очільника Головного управління Нацполіції у Львівській області відбулося сьогодні за участю керівництва МВС та Нацполіції.

Керівником поліції Львівської області призначено полковника Олександра Шляховського.

Читайте такожПоліція Закарпаття після стрілянини в Мукачеві отримала нового керівника (фото)Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ. Представлення нового очільника Головного управління Нацполіції у Львівській області відбулося сьогодні за участю керівництва МВС та Національної поліції.

Новий керівник пообіцяв, що робота правоохоронців області й надалі буде спрямована на те, щоб зробити край більш безпечнішим.

Як заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, ротація керівників проводиться для більш ефективного використання потенціалу працівників. За його словами, за рахунок зменшення керівного складу Національної поліції збільшують кількість співробітників, які безпосередньо забезпечують правопорядок в державі. Відповідні зміни проводяться в різних підрозділах системи МВС, зазначив він.

Голова Нацполіції Ігор Клименко нагадав, що наразі проведено реструктуризацію і змінено модель роботи Нацполіції: створено 132 управління та відділи – замість 690 підрозділів поліції.

«Ми формуємо безпековий простір, і наші громадяни мають відчути, що поліція продовжує змінюватися. Львівщина – величезна стратегічна область, якій ми надаємо одне з пріоритетних значень. Проект «Поліцейський офіцер громади» має запрацювати по всій області. А завдяки камерам відеоспостереження ми можемо оперативно розкривати злочини», – сказав Клименко.

Призначення Шляхівського

У березні 2020 року Шляховський був призначений новим керівником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Попередній голова поліції Закарпаття Олександр Кандідайло, який обіймав посаду з листопада 2019 року, був відсторонений від виконання обов'язків через стрілянину, яка сталася 7 лютого в Мукачеві Закарпатської області.

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Автор: Інна Андаліцька