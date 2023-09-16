Фото нового ресторану опублікував радник мера Маріуполя Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі, інфраструктуру якого майже повністю знищили російські війська, з'явився новий ресторан. Окупанти відкрили заклад із цинічною назвою "Імперія" просто поруч зі зруйнованими багатоповерхівками.

Про це повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. Він також опублікував фото нового закладу, відкритого росіянами.

"Новий ресторан від русні для русні в Маріуполі. Бл*дський символізм у всьому. І вони навіть роблять це не навмисно", – написав Андрющенко.

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Крім того, радник мера Маріуполя поділився свіжими фото маріупольських вулиць. У місті, де колись вирувало життя, важко відшукати вцілілу будівлю.

Маріуполь сьогодні: що відбувається в окупованому місті

До Маріуполя повертаються жителі, які перебували в пунктах тимчасового утримання в РФ. Таку заяву зробив радник мера Петро Андрющенко. При цьому він підкреслив, що зберігається тенденція на виїзд людей з окупованого міста.

Крім того, в місті час від часу відбувається "бавовна". Так, на початку вересня Маріуполь струсонули кілька вибухів. Окупантам довелося вивозити "вантаж 200" машинами, при чому – в кілька рейсів.

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