Внаслідок інциденту постраждали двоє чоловіків та жінка.

В Одеській області до 10 років ув'язнення засуджено чоловіка, який у серпні минулого року під час вживання спиртних напоїв кинув гранату в трьох гостей.

Читайте такожВ Одеській області за продаж боєприпасів засуджено військовослужбовцяПро це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокурори Котовського місцевої прокуратури підтримували обвинувачення в суді стосовно 45-річного жителя Балтського району, підозрюваного в замаху на вбивство трьох осіб (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).

Вироком Роздільнянського районного суду від 16 лютого зловмисник визнаний винним і засуджений до 10 років ув'язнення.

Прокурором у суді доведено, що на початку серпня минулого року в одному з сіл Балтського району під час спільного вживання спиртних напоїв за місцем проживання засудженого між ним та одним із гостей виникла сварка. Під час конфлікту господар будинку кинув у бік трьох гостей гранату.

Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали двоє чоловіків – 41-го та 27-ми років й 29-річна жінка, яких доправили до лікарні.

Подробиці події

6 серпня 2020 року троє жителів Вінницької області приїхали в гості до своєї знайомої в село Піщане Одеської області.

Під час спільного вживання спиртних напоїв і раптової сварки співмешканець господарки кинув у бік гостей гранату. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків і жінка, яких доправили до медичного закладу.

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Автор: Лариса Козова