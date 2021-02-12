Акції протесту відбуваються у Полтаві, під Лубнами, Хоролом та Оржицею.

На Полтавщині учасники акції протесту проти високих цін на газ знову перекрили трасу «Київ-Харків».

Читайте такожОпалення та гаряча вода по всій Україні не дорожчатимуть до кінця зими - ШмигальЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, учасники акції перекрили трасу у кількох місцях і планують це робити декілька годин.

Зокрема, протести відбуваються у Полтаві, під Лубнами, Хоролом та Оржицею.

Пікетувальники тримають плакати «Полтавський газ – українцям по 3 грн», «Тарифи ЖКГ – зашморг на шиї народу» та інші.

Як повідомив УНІАН журналіст місцевої телекомпанії «Лубни» Олександр Назарець, під Лубнами протестувальники вимагають від парламенту та Кабінету міністрів ухвалити рішення, які дадуть можливість знизити ціну на газ до максимум 3 грн за кубометр, від НКРЕКП – скасування ліцензії ПАТ «Лубнигаз», а від Лубенської міської ради – утворення комунального підприємства, яке замість ПАТ «Лубнигаз» буде обслуговувати газорозподільчі мережі, що дозволить знизити тариф на транспортування газу мінімум в двічі.

Через перекриття руху під Лубнами утворилися затори з понад 100 автомобілів з кожного боку перекритої траси.

Ситуація з підвищенням тарифів на комунальні послуги в Україні: що відомо

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

На Полтавщині протягом січня та на початку лютого відбулися кілька акцій протесту проти підвищення комунальних тарифів з перекриттям автодороги «Київ-Харків».

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Автор: Олег Булашев