Артем Семеніхін може стати мером Конотопа вже вдруге.

На Сумщині на повторних виборах міського голови Конотопа перемагає представник Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Артем Семеніхін.

Читайте такожЯвка на виборах міського голови Конотопа становила 30,8% - голова міської ТВКПро це повідомляється на сторінці Руху «ЧЕСНО» у соціальній мережі Facebook.

«Станом на 07:40 всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК, перемагає представник «Свободи» Артем Семеніхін, який вже заявив про свою перемогу на виборах», – йдеться у повідомленні.

Про свою перемогу на виборах Семеніхін написав близько опівночі у Facebook.

«Перемога! Дякую, мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально», – зазначив Семеніхін.

Повторні вибори мера Конотопа: що відомо

У листопаді 2020 року новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від ускладнень, спричинених COVID-19.

У зв’язку з цим 24 січня 2021 року у Конотопі пройшли перевибори міського голови.

Семенихіна вже обирали мером Конотопа у 2015 році, але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів. Однак він поновлювався на посаді після рішення суду.

Наразі ВО «Свобода» має в міськраді Конотопа 11 із 38 депутатських мандатів, «ОПЗЖ» – 8, «Слуга народу» – 6, «За майбутнє» – 5, у ЄС і «Батьківщини» – по 4 депутати.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Кохан