На Сумщині на повторних виборах міського голови Конотопа перемагає представник Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Артем Семеніхін.
Читайте такожЯвка на виборах міського голови Конотопа становила 30,8% - голова міської ТВКПро це повідомляється на сторінці Руху «ЧЕСНО» у соціальній мережі Facebook.
«Станом на 07:40 всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК, перемагає представник «Свободи» Артем Семеніхін, який вже заявив про свою перемогу на виборах», – йдеться у повідомленні.
Про свою перемогу на виборах Семеніхін написав близько опівночі у Facebook.
«Перемога! Дякую, мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально», – зазначив Семеніхін.
Повторні вибори мера Конотопа: що відомо
У листопаді 2020 року новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від ускладнень, спричинених COVID-19.
У зв’язку з цим 24 січня 2021 року у Конотопі пройшли перевибори міського голови.
Семенихіна вже обирали мером Конотопа у 2015 році, але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів. Однак він поновлювався на посаді після рішення суду.
Наразі ВО «Свобода» має в міськраді Конотопа 11 із 38 депутатських мандатів, «ОПЗЖ» – 8, «Слуга народу» – 6, «За майбутнє» – 5, у ЄС і «Батьківщини» – по 4 депутати.
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