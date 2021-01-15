Канікули у школах міста запровадили з 18 до 24 січня.

У Тернополі з 18 до 24 січня у школах запровадили зимові канікули.

Читайте такожСтепанов заявив про зростання кількості хворих на COVID-19 серед дітейЯк повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської міської ради, таке рішення було прийнято після неодноразових звернень батьків школярів.

«Зараз учні навчаються дистанційно. Багато батьків такою ситуацією незадоволені та зверталися до нас із проханням зробити зараз канікули у школах. Таким чином, канікули, які мали бути у лютому, перенесено на січень», – пояснив ситуацію міський голова Сергій Надал.

За його словами, одразу після завершення канікул учні повернуться до звичної форми навчання.

Ситуація з посиленням карантинних обмежень у Тернополі

9 грудня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. Зокрема, у цей період забороняється відвідування закладів освіти.

6 січня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді прийняла рішення не посилювати карантинні обмеження з 8 січня.

Однак з 11 січня всі школи міста закрили, а учнів перевели на дистанційне навчання.

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Автор: Андрій Вацик