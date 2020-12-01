Україна вже декілька місяців живе в умовах карантинних обмежень.

З приходом грудня на українців очікує низка змін. Кількість нових хворих на COVID-19 за добу зросла більш ніж на 12 тисяч.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 12 498 нових випадків зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 745 123 особи, 355 172 одужали, 12 548 - померли.

Що зміниться для українців у грудні

У грудні на українців очікує низка змін. Зокрема, зросте прожитковий мінімум і відповідні соціальні виплати, ближче до Нового року в країні збираються ввести локдаун, а в банках почнуть приймати "паспорти в смартфоні".

Головні новини України: що важливо знати 1 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська