Головні новини України 1 грудня 2020 / фото УНІАН, Сергій Чузавков
З приходом грудня на українців очікує низка змін. Кількість нових хворих на COVID-19 за добу зросла більш ніж на 12 тисяч.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 12 498 нових випадків зараження коронавірусом.
Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 745 123 особи, 355 172 одужали, 12 548 - померли.
Що зміниться для українців у грудні
У грудні на українців очікує низка змін. Зокрема, зросте прожитковий мінімум і відповідні соціальні виплати, ближче до Нового року в країні збираються ввести локдаун, а в банках почнуть приймати "паспорти в смартфоні".
Головні новини України: що важливо знати 1 грудня 2020
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