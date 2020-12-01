У Мінінфраструктури стверджують, що обмежувати будь-який транспорт не планується.

Під час консультацій щодо введення жорсткішого карантину питання закриття транспорту не підіймається.

Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає ТСН.

"Навіть ті країни, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей транспорт залишається працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим", - сказав Криклій.

Він уточнив, що не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати не будуть, що стосується міжнародного авіасполучення, то слід враховувати ситуацію в іншій країні.

"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо введення більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", - наголосив очільник міністерства інфраструктури.

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На запитання, хто матиме права користуватися транспортом, міністр сказав: "Ви пам'ятаєте, як обмежувалося (транспорт - ред.) на початку, коли критична інфраструктура працювала. Виходити треба із раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, бо карантин, чи до торгового центру, бо він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди пересуватимуться переважно із бізнес-потреб".

Локдаун в Україні: що вже відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.

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Автор: УНІАН