Протестувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування.

У центрі Києва проходить масштабна акція протесту, дорожній рух на вулиці Хрещатик було тимчасово перекрито.

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За інформацією Патрульної поліції Києва, близько першої години дня проїзд було відновлено. Проте, водії повідомляють про затор, яка тягнеться від Бессарабського ринку.

Протестувальники тим часом перемістилися на вулицю Грушевського.

За даними карт Google, рух в центрі міста сильно ускладнився, на вулиці Грушевського проїзд перекритий.

Як свідчать фото і відео кореспондента УНІАН з місця подій, на протести вийшли сотні людей. Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування для ФОП.

Протести підприємців

17 листопада біля Кабінету міністрів і Верховної Ради також проходили акції протесту представників мікро- і малого бізнесу.

Вранці учасники акції перекрили рух по вулиці Грушевського. Згодом поліція взяла під посилену охорону центр столиці.

Під Радою відбулися сутички між мітингувальниками та поліцією.

Увечері протестувальники спробували взяти Раду штурмом

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Автор: Дмитро Захаров