Василь Малюк розповів про досягнення спецслужби у році, що минає.

Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк привітав українців із прийдешнім Новим роком. У своєму ТГ-каналі він також розповів про досягнення спецслужби у 2024 році.

За словами Малюка, СБУ на полі бою спецпризначенці ЦСО "А" СБУ "результативно знищують противника і його техніку".

"Особливо майстерно працюють із далекобійними дронами. За цей рік вразили десятки військових обʼєктів у тилу РФ: аеродромів, арсеналів зброї та нафтобаз. І цим змусили російську армію тримати свої резерви подалі від лінії фронту", - підкреслив Малюк.

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Він також нагадав про результативну роботу військової контррозвідки, яка "успішно застосовує нові модифікації морських дронів "Sea baby", зокрема, і в бою з літаками та вертольотами":

"Контррозвідка протидіє російській агентурі всередині країни та викриває зрадників, коригувальників і колаборантів. Слідчі СБУ збирають якісну доказову базу, щоб кожен негідник отримав заслужене покарання. А наші кіберфахівці тримають інформаційний фронт".

Голова СБУ закликав українців "боротися, тримати стрій і перемагати".

"Саме тому Сили оборони продовжують боротьбу, показуючи, що Україна є форпостом безпеки для всього світу. ... Пліч-о-пліч з побратимами ми пройшли вже понад тисячу днів Великої війни. І кожен виклик зробив нас тільки сильнішими, даючи поштовх для нових військових рішень. Але здолати сучасну орду нам допоможуть не тільки технології, а й український характер", - наголоосив Малюк.

Успіхи Сил оборони України

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чим відзначилися спецслужби України у 2024 році. За його словами, противник втратив цінну техніку та генералів, винних у військових злочинах.

Нагадаємо, 31 грудня вперше у світі було знищено повітряну мету за допомогою морського дрону Magura V5 - російський вертоліт Мі-8 знищили військові Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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