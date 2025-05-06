Обмін полоненими відбувся за посередництва Обʼєднаних Арабських Еміратів

Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими. З російської неволі додому повернулися 205 українських бійців. Про це повідомив у Телеграм президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту", - наголосив Зеленський.

За його словами, полонені воїни "були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності".

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"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", - додав глава держави.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Зокрема, додому повертаються троє українських офіцерів та 202 солдати і сержанти.

"Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя", - уточнюється у повідомленні.

Також сказано, що сьогоднішній обмін є вже пʼятим у цьому році та 64-им від початку повномасштабного вторгнення.

"Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян", - додано у повідомленні.

Разом з тим, усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога.

"Визволені Оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі", - підкреслюється у повідомленні.

Як уточнив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, багато оборонців перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення, серед них є повернені тяжкохворі та поранені.

Попередній обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, попередній обмін полоненими відбувся 19 квітня 2025 року. В Україну з російського полону тоді повернулося 277 наших захисників.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначав, що 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, а ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження.

В Міністерстві внутрішніх справ України зазначали, що найстаршому серед звільнених захисників з російського полону - бійцю Національної гвардії - якраз незабаром мав виповнитися 61 рік. В той же час наймолодшому серед оборонців було на момент звільнення 20 років.

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