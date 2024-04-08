Український омбудсмен зазначив, що росіяни ще не ухвалили навіть рішення про допуск турецького омбудсмена до полонених українців.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував слова Папи Римського Франциска про необхідність провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Він зазначив, що саме росіяни гальмують обміни.

"Я не можу сказати, що станом на зараз у мене є передчуття, що ми на порозі якогось великого обміну "всіх на всіх". Це не означає, що ми над цим не працюємо. Але знову ж таки, єдина проблема, з якою ми стикаємося - це небажання російської сторони проводити обмінні процеси", - розповів український омбудсмен розповів в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, досі в Москві не вирішили, чи допускати турецького омбудсмена Шерефа Малкоча до полонених українців.

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"Це ще один з елементів нашої тактики, як змінити ситуацію з порушенням прав військовополонених на території Росії. Знову ж таки, ви побачили тільки публічну позицію. Він (Малкоч - УНІАН) приїхав в Україну, він заявив про наміри відвідати територію Російської Федерації. Ми над цим працювали багато місяців", - пояснив Лубінець.

Він зазначив, що Малкоч уже контактував із російською стороною щодо питання українських військовополонених і тепер чекає відповіді від Москви.

"Станом на зараз мене поінформували, що російська сторона взяла час на обдумування турецької сторони - а саме омбудсмена Туреччини - відвідати на території РФ українських військовополонених. Чекаємо", - підсумував уповноважений ВР з прав людини.

Обмін "всіх на всіх" - про що йшлося

Папа Римський під час великодньої промови висловив пропозицію про "загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною - всіх на всіх".

Своєю чергою глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підтримує таку ініціативу Папи Римського, але поки що він не бачить зацікавленості в такій акції з російського боку.

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