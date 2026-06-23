Російські воєнкори почали моделювати сценарії повної ізоляції та втрати окупованого Криму

У змодельованому сценарії фігурує одночасне залучення понад 60 далекобійних безпілотних літальних апаратів "Фламінго", більше сотні ударних дронів типу FP-2, близько 14 модернізованих крилатих ракет "Нептун", а також кількох одиниць новітніх морських або підводних безпілотних комплексів.

У російському інформаційному просторі розпочалося моделювання можливих сценаріїв повної логістичної ізоляції тимчасово окупованого Кримського півострова. Зокрема, один із провідних воєнних блогерів РФ, якого пов'язують із Міністерством оборони країни-агресора, оприлюднив детальну аналітичну схему під назвою "Кримський міст як кінцева мета блокади Криму".

Як повідомляє видання "Главком" із посиланням на російські джерела, у цьому матеріалі детально прораховуються наслідки ймовірного комбінованого удару Сил оборони України по ключових об'єктах військової, енергетичної та транспортної інфраструктури півострова.

Російський аналітик припускає, що під час потенційної операції українська сторона може зробити основну ставку на масоване застосування засобів ураження власного, українського виробництва. У змодельованому сценарії фігурує одночасне залучення понад 60 далекобійних безпілотних літальних апаратів "Фламінго", більше сотні ударних дронів типу FP-2, близько 14 модернізованих крилатих ракет "Нептун", а також кількох одиниць новітніх морських або підводних безпілотних комплексів TLK-1000.

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На думку автора схеми, така критична концентрація високоточної зброї здатна створити надмірне навантаження на чинну систему протиповітряної оборони РФ, паралізувати військову логістику, зруйнувати енергомережу та повністю відрізати Крим від основних шляхів постачання з материкової частини Росії. Головним елементом цієї операції визначено знищення Кримського мосту, що автоматично означатиме початок повної блокади півострова.

На тлі поширення таких песимістичних прогнозів у російському експертному середовищі, окупаційна адміністрація Криму почала терміново запроваджувати жорсткі обмежувальні заходи.

Так, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв оголосив про суттєві ліміти на роботу стратегічних об'єктів інфраструктури. Найближчими днями на півострові очікується обмеження роздрібного продажу автомобільного пального, скорочення роботи поромних переправ, великих торговельних центрів та міського громадського транспорту, а також часткове вимкнення вуличного освітлення задля економії електрики.

Ситуація в Криму - останні новини

Раніше військовий аналітик Олексій Гетьман висловив думку, що в разі подальшого блокування логістичних маршрутів російських окупантів до Криму, їхніх наявних ресурсів вистачить щонайбільше на два з половиною місяці. Експерт зауважив, що армія РФ має певні недоторканні запаси та приховані резерви, проте цей потенціал вичерпається впродовж 2–2,5 місяців. За його словами, під впливом регулярних ударів українських сил загарбники почнуть відчувати гострий дефіцит паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та всього іншого забезпечення, необхідного для ведення оборонних дій. У такому випадку, як підкреслив Гетьман, у російського угруповання на півострові залишиться лише два варіанти: капітулювати і здатися в полон або встигнути залишити територію Криму, поки для цього ще буде зберігатися фізична можливість.

За даними супутникових знімків, на які посилається видання NV, у порту тимчасово окупованої Керчі внаслідок атаки українських безпілотників виникла масштабна пожежа, наслідки якої зафіксовані з космосу. Загоряння виникло на об’єктах морської інфраструктури, що використовуються для транспортування нафтопродуктів і пов’язані з Керченським портом. Супутникові кадри також демонструють, що густа хмара диму від пожежі частково охопила район Кримського мосту.

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