Україна провела обмін полоненими з Росією: серед звільнених - батько і син (фото)

Додому повертаються 185 українських захисників.

185 українських захисників 5 червня повертаються додому з російського полону. Разом з ними повертається один цивільний. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

"Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року", - зазначив він.

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Зеленський подякував усім, хто займається обмінами, нашим партнерам. При цьому наголосив, що особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – "своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому".

"Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі", - додав президент.

Серед звільнених - батько і син

Координаційний штаб питань поводження з військовополоненими зазначив, що це вже 75-й обмін полоненими. Крім 185 українських військовослужбовців, вдалося повернути одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них - під час оборони Маріуполя.

У Координаційному штабі розповіли, що серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції - повітряного мосту до Азовсталі.

Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що для 15 захисників цей червень стане особливим не лише через повернення додому, а й через день народження, який вони вперше за довгий час зустрінуть поруч із рідними.

"Також так співпало, що сьогодні додому повертаються батько та син – вони обороняли Україну в одній бригаді, а потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році! Щиро вітаю їхню родину, у якої сьогодні подвійне свято!", - написав Лубінець.

Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2026 року з російської неволі на батьківщину було повернуто 205 українців. Їх звільнено в межах першого етап обміну у форматі "тисяча на тисячу.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що серед звільнених - рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Вони захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Як повідомляв Координаційний штаб питань поводження з військовополоненими, перший етап обміну відбувся відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США.

Практично усі звільнені 15 травня військовослужбовці пробули в полоні 4 роки.

Зазначалося, що саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000".

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