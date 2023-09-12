Травми собаки були дуже серйозними.

Близько 05:30 ранку 8 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого одна людина загинула, десятки будинків були пошкоджені.

З-під завалів одного з будинків, як повідомляли в Міністерстві внутрішніх справ, вдалося врятувати собаку. Утім пораненій внаслідок ворожої атаки тварині не вдалося прожити довго.

"Собака, який постраждав від обстрілу в Сумах, — помер. Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Орієнтовний вік тварини — 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу. … Нам дуже шкода, що не вдалося врятувати життя. UAnimals співчуває власникові собаки та всім, хто втратив тварин внаслідок російської агресії", – розповіли на сторінці зоозахисної організації UAnimals та показали відео з померлим собакою, зняте 11 вересня.

Удар по місту Суми 8 вересня - що треба знати

Рано вранці в п’ятницю, 8 вересня, росіяни завдали ракетного удару по місту Суми, що спричинило значні руйнування та жертви.

Рятувальники інформували, що пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів.Міський голова Олександр Лисенко зауважував, що пошкоджено і багатоповерхівки.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали четверо людей. Двох людей – 70-річного чоловіка та 65-річну жінку у важкому стані – вдалося врятувати з-під завалів. Ввечері 8 вересня одна з поранених померла в лікарні.

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