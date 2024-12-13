В Україні набувають чинності нові норми щодо проведення психіатричних оглядів для працівників.

В нашій країні вже давно працює наказ щодо огляду робітників у психіатра, але зараз з’явилось нове уточнення. Про це в етері "‎Київ24"‎ заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

"Як це раніше працювало? Роботодавець направляв своїх працівників певних категорій до психіатра. А цим наказом внесли одне маленьке уточнення – за рахунок роботодавця", – говорить експерт.

Мірошниченко додав, що раніше психіатричні огляди працівників здійснювали за кошти держави або комунального підприємства.

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Нагадаємо, з 1 січня нового року в Україні набувають чинності нові правила щодо проведення психіатричного огляду для працівників, які зайняті у роботах з особливими вимогами до психічного стану.

Огляду у психіатра підлягають:

• Особи, які зайняті у діяльності, що потребує підвищеної відповідальності та уваги;

• Працівники, які мають доступ до потенційно небезпечних об’єктів та речовин;

• Представники професій із високим ризиком впливу на здоров’я оточуючих.

Огляд будуть проводити кваліфіковані психіатри, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я та мають відповідний досвід.

Охорона здоров’я в Україні – останні новини

Раніше у Департаменті охорони здоров'я Міноборони заявили, що в нашій країні збільшується кількість військових з діагнозом "невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом".

При цьому посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить майже 30% від усіх невралгічних захворювань.

Для того, щоб підтримати бійців, військові психологи створюють спеціальні центри у прифронтових містах України. Там їм пропонують не тільки психологічну підтримку, але й простір для відпочинку.

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