В нашій країні вже давно працює наказ щодо огляду робітників у психіатра, але зараз з’явилось нове уточнення. Про це в етері "Київ24" заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.
"Як це раніше працювало? Роботодавець направляв своїх працівників певних категорій до психіатра. А цим наказом внесли одне маленьке уточнення – за рахунок роботодавця", – говорить експерт.
Мірошниченко додав, що раніше психіатричні огляди працівників здійснювали за кошти держави або комунального підприємства.
Нагадаємо, з 1 січня нового року в Україні набувають чинності нові правила щодо проведення психіатричного огляду для працівників, які зайняті у роботах з особливими вимогами до психічного стану.
Огляду у психіатра підлягають:
• Особи, які зайняті у діяльності, що потребує підвищеної відповідальності та уваги;
• Працівники, які мають доступ до потенційно небезпечних об’єктів та речовин;
• Представники професій із високим ризиком впливу на здоров’я оточуючих.
Огляд будуть проводити кваліфіковані психіатри, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я та мають відповідний досвід.
Охорона здоров’я в Україні – останні новини
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