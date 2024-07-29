Поступово зростає кількість військових з діагнозом "невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом".

Очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухоруков заявила, що посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить 29% від усіх невралгічних захворювань, пов’язаних зі стресом, на які страждають українські захисники.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, поступово зростає кількість військових з діагнозом "невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом". За її словами, кількість воїнів з ПТСР буде тільки зростати.

Очільниця Департаменту назвала чотири основні етапи психологічної допомоги:

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самодопомога або допомога за принципом "рівний-рівному";

кризові інтервенції;

психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту;

довготривала психологічна допомога.

Сухоруков наголосила на важливості надання психологічної підтримки та допомоги нашим захисникам на всіх етапах служби.

ПТСР у українців

Ті, хто проміняв цивільне життя на фронтове, сильно постраждали від посттравматичного стресового розладу, а військові психологи вже побоюються погіршення психічного здоров’я військовослужбовців, повідомляв Sky News.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що таке ПТСР і чи всі ним хворіють. У МОЗ зазначили, що ПТСР – це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.

Українські військові, які вже тривалий час перебувають на передовій, стикаючись з жахами бою, змушені відкладати своє горе на фронті, пояснила психіатр Юлія Брокдорф.

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