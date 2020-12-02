Вирок у справі Іслямова буде оголошено о 10:00 10 грудня.

Російське обвинувачення запросило 19 років ув'язнення для гендиректора телеканалу ATR і віце-президента Світового конгресу кримських татар Ленура Іслямова.

Як повідомив у Facebook його захисник Микола Полозов, сьогодні в підконтрольному Кремлю "Верховному суді Криму" відбулося завершення судового слідства у справі Іслямова і дебати сторін.

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"Прокурор" Роман Лобов зачитав обвинувальний висновок і за підсумками свого виступу в дебатах запросив: за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 281 КК РФ (організація диверсії із заподіянням значної майнової шкоди), - 15 років позбавлення волі; за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 КК РФ (організація збройного формування, не передбаченого федеральним законом), - 12 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік; за звинуваченням у шести епізодах злочину, передбаченого ч. 2 ст. 280.1 (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, з використанням ЗМІ та інтернету), - 1 рік позбавлення волі з 1 роком заборони діяльності в галузі засобів масової інформації за кожним епізодом.

"А всього до 19 років позбавлення волі з обмеженням волі 1 рік і забороною заняття діяльністю в галузі засобів масової інформації на 2 роки. Відбування покарання, на думку "прокурора", повинно відбуватися в колонії суворого режиму", - зазначив Полозов.

За його словами, сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність звинувачення ані в здійсненні диверсії, ані в створенні батальйону, ані в публічних закликах.

Також увага "суду" була привернута до фальсифікації доказів слідством, у зв'язку з чим "суду" було запропоновано повернутися до стадії судового слідства і запросити з "Алуштинського міськсуду" вирок стосовно свідка Ільясова, який, згідно з його свідченням, нібито їздив у батальйон, тоді як насправді за півроку до подій був заарештований за підозрою в крадіжці, сидів у СІЗО, про що слідчий ФСБ наперед знав.

Також сторона захисту вказала на суттєві порушення, допущені в ході попереднього слідства і "суду".

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Адвокат наголосив, що переслідування Іслямова є суто політично мотивованим.

Він заявив про необхідність винесення виправдувального вироку і відмови у задоволенні заявлених цивільних позовів, загальна ціна яких перевищує мільярд рублів.

Вирок у справі Іслямова буде оголошено о 10:00 10 грудня.

Справа проти Ленура Іслямова

За версією слідства, Іслямов створив у селищі Чонгар Херсонської області і очолив збройний загін чисельністю не менш як 150 осіб.

Загін, за версією обвинувачення, був створений для блокади Криму з боку материкової частини України і збройної боротьби, для "відторгнення Республіки Крим зі складу РФ". Він не входить до структури Міноборони та МВС України, тобто не є законним - вважає обвинувачення.

Іслямова також звинувачують в тому, що в листопаді 2015 року він разом з бійцями загону підірвав лінії електропередачі біля селища Чаплинка Херсонської області. Слідство кваліфікувало це як диверсію - електроенергія перестала надходити на півострів.

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Автор: Антоніна Доломанжи