Окупаційна адміністрація Російської Федерації виставила на продаж 100% акцій Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Російські окупанти хочуть продати вкрадений в України Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у Криму.

"Окупаційна адміністрація Російської Федерації виставила на продаж 100% акцій Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу "Укроборонпрому" та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014-го року. Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить", - йдеться у повідомленні державногой концерну "Укроборонпром" у Facebook.

У концерні зауважили, що дії окупаційної влади РФ є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними.

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В "Укроборонпромі" нагадали, що тимчасово окупована Росією Автономна республіка Крим є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

"Тимчасова окупація Російською Федерацією територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав. Після деокупації території Криму обов’язково буде відновлено контроль над діяльністю Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", - запевнили в "Укроборонпромі".

Ситуація в окупованому Криму

Останнім часом росіяни почали переводити в Крим ті підрозділи, які не потрібні на лінії фронту. В Міноборони України пояснили це тим, що облаштовувати бази в прифронтовій зоні стало занадто небезпечно.

Крім того, українська розвідка фіксує активну діяльність ворога з підготовки оборонних рубежів у Криму.

Експерти вважають, що вже до кінця літа 2023 року Україна зможе повернути собі контроль над півостровом, окупованим з 2014 року.

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