Президент зазначив, що був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання боксера Олександра Усика в аеропорту у Кракові (Польща).

"Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона", – заявив він.

Глава держави зазначив, що доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку "негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова".

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"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує", – додав Зеленський.

Усика затримали в аеропорту Кракова

17 вересня український спортсмен і політик Жан Беленюк повідомив, що боксера Олександра Усика зааерштували в аеропорту Кракова. Подробиць затримання він не розкрив.

Пізніше дружина боксера Катерина Усик заявила, що все добре, і спортсмен потім усе пояснить. За її словами, не сталося "нічого кримінального".

Згодом Жан Беленюк повідомив, що Олександра Усика повинні відпустити.

На затримання боксера також відреагували у МЗС України. Як повідомили в дипустанові, Генконсул України в Кракові виїхав до аеропорту для зʼясування усіх обставин.

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