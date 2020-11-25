Постановою також буде оцифровано обмін інформацією між пологовими будинками і Мінсоцполітики для надання «пакета малюка».

Кабінет міністрів прийняв постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги «пакет малюка», в якій батькам дають право вибору - отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.

Читайте такожВ Україні повернули "пакунок малюка"Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, постановою буде оцифровано обмін інформацією між пологовими будинками і Мінсоцполітики для надання «пакета малюка»

«Постановою буде замінено паперову довідку про народження дитини, яку видаватимуть пологові будинки, на систему обміну інформацією між установами охорони здоров'я і Мінсоцполітики», - сказала вона.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття акта є забезпечення надання одноразової допомоги «пакет малюка» і визначення механізмів його фінансування за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, планування обсягу такої допомоги, а також отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакет малюка».

"Пакунки малюка" в Україні

30 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Пакет малюка» (№3006а), а 22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

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Автор: Богдан Слуцький