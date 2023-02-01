Поховали Дмитра Павличка на сільському цвинтарі поруч з могилами його батьків.

На Прикарпатті попрощалися з легендарним українським поетом Дмитром Павличком. Як він і заповідав, поховали в рідному селі Стопчатів. Це місце за життя поет називав своєю духовною криницею і намагався частіше приїжджати туди. Востаннє був тут за рік до повномасштабного вторгнення.

Як йдеться в сюжеті ТСН, сотні людей зібралися на подвір'ї біля старої хати у Стопчатові. 93 роки тому тут у багатодітній родині народився Дмитро Павличко. Звідси хотів вирушити в останню дорогу, про що два роки тому написав у вірші:

"Поховайте мене на Ратунді, братове,

Відео дня

Щоб я чув, як літає гірський половик,

Як мій дух оживає від батьків моїх мови,

Мліє серце моє від гуцульських музик…".

Рідне село Павличко називав своєю духовною криницею, до батьківської хати, доки дозволяло здоров'я, приїжджав щороку. Будинок переважно стояв зачиненим, саме Дмитро вдихав у нього життя, бо дуже любив господарювати.

Дмитро Павличко - легендарний поет, один з його творів ледь не з пелюшок знає кожен українець - "Два кольори". Шекспір, Бодлер, Данте - саме завдяки його перекладам українці познайомилися зі світовою класикою. А ще він - один з авторів Акту проголошення незалежності України.

Поховали Дмитра Павличка на сільському цвинтарі поруч з могилами його батьків.

Чим відомий Дмитро Павличко

Український поет-шістдесятник Дмитро Павличко був одним з організаторів Народного руху України, депутатом Верховної Ради, працював послом у Канаді, Словаччині, Польщі.

Багато творів Павличка стали піснями, найвідоміша композиція на слова поета – "Два кольори". Музику до цього тексту написав композитор Олександр Білаш.

29 січня стало відомо, що Дмитро Павличко помер. Поету було 93 роки.

Вас також можуть зацікавити новини: