Сьогодні перший день діють нові правила перевезення у потягах далекого сполучення.

Ситуація на Центральному залізничному вокзалі Києва спокійна.

Як передає кореспондент УНІАН, попри те, що сьогодні перший день діють нові правила перевезення у потягах далекого сполучення, якихось конфліктних ситуацій чи непорозумінь не спостерігається.

На вокзалі здійснюється посадка на потяг "Київ-Харків". В усіх пасажирів, за посадкою яких спостерігав кореспондент УНІАН, виявилися необхідні документи.

Пасажири пред’являють провідникам, крім квитків, також додаток "Дія" з інформацією про щеплення від COVID-19 або паперові сертифікати.

Також пасажири можуть безкоштовно зробити щеплення біля першого перону або здати ПЛР-тести у двох пунктах на території вокзалу.

Після отримання навіть першої дози вакцини людей пропускатимуть у потяги.

Пасажирів без COVID-документів не пускають

Як розповів журналістам директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пасажирів без довідки про вакцинацію або результат тестів поліція не повинна пускати на потяги.

"Подібних випадків ми зафіксували біля 20, коли люди потрапили на потяг без необхідних документів. Ми не можемо в кожній такій ситуації зупиняти потяг, бо створимо пробку на виїзді з Києва. Тому є домовленість з Нацполіцією, що такі ситуації будуть фіксуватися. До речі, це адміністративне правопорушення за ст. 185-9 – злісна непокора вимогам співробітників транспорту. Якщо потяг уже поїхав з таким пасажиром, співробітники поліції викликатимуться на наступну станцію і будуть висаджувати та штрафувати таких людей", - сказав Перцовський.

З сьогоднішнього ранку на Київському вокзалі було виявлено близько 10 позитивних тестів на COVID-19, і людям, відповідно, відмовили у посадці на потяг.

Вимога довідки про вакцинацію або тестування не порушує прав пасажирів

Перцовський переконаний, що нові правила перевезення пасажирів, які вимагають від них також надання медичної документації – довідки про тестування або вакцинацію – не порушують прав пасажирів.

"Жодної юридичної колізії тут немає, адже окрім квитка від пасажирів і раніше вимагалися додаткові документи – посвідчення особи, студентський квиток. Така практика виписана в правилах перевезення пасажирів. Тепер Кабмін додав нові правила – додати до цього переліку нові документи. Тому юридичної колізії я тут не бачу. А якщо хтось хоче позиватися до суду, то у нас вільна країна..., але я впевнений, що юридично наші позиції сильні і вимоги законні", – відповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця".

11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 22 415 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1771 дітей та 345 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 373 тис. 550 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 743 тис. 615.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Хилюк