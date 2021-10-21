В Україні за добу виявили 22 415 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1771 дітей та 345 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 4892 особи; зафіксовано 546 летальних випадків; одужали 8036 осіб.
Крім цього за добу проведено тестувань - 135 912 (зокрема методом ПЛР – 71 841, методом ІФА – 16 968); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 103.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 701 600 осіб;
- одужало – 2 352 835 осіб;
- летальних випадків – 62389;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1192 випадки;
Вінницька область – 462 випадки;
Волинська область – 436 випадків;
Дніпропетровська область – 1308 випадків;
Донецька область – 1058 випадків;
Житомирська область – 1562 випадки;
Закарпатська область – 319 випадків;
Запорізька область – 1355 випадків;
Івано-Франківська область – 861 випадок;
Київська область – 728 випадків;
Кіровоградська область – 156 випадків;
Луганська область – 819 випадків;
Львівська область – 1388 випадків;
Миколаївська область – 410 випадків;
Одеська область – 1528 випадків;
Полтавська область – 996 випадків;
Рівненська область – 705 випадків;
Сумська область – 1100 випадків;
Тернопільська область – 787 випадків;
Харківська область – 1319 випадків;
Херсонська область – 1143 випадки;
Хмельницька область – 1002 випадки;
Черкаська область – 469 випадків;
Чернівецька область – 578 випадків;
Чернігівська область – 734 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.