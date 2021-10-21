За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Житомирській, Одеській та Львівській областях.

В Україні за добу виявили 22 415 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1771 дітей та 345 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 4892 особи; зафіксовано 546 летальних випадків; одужали 8036 осіб.

Крім цього за добу проведено тестувань - 135 912 (зокрема методом ПЛР – 71 841, методом ІФА – 16 968); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 103.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 701 600 осіб;

одужало – 2 352 835 осіб;

летальних випадків – 62389;

проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1192 випадки;

Вінницька область – 462 випадки;

Волинська область – 436 випадків;

Дніпропетровська область – 1308 випадків;

Донецька область – 1058 випадків;

Житомирська область – 1562 випадки;

Закарпатська область – 319 випадків;

Запорізька область – 1355 випадків;

Івано-Франківська область – 861 випадок;

Київська область – 728 випадків;

Кіровоградська область – 156 випадків;

Луганська область – 819 випадків;

Львівська область – 1388 випадків;

Миколаївська область – 410 випадків;

Одеська область – 1528 випадків;

Полтавська область – 996 випадків;

Рівненська область – 705 випадків;

Сумська область – 1100 випадків;

Тернопільська область – 787 випадків;

Харківська область – 1319 випадків;

Херсонська область – 1143 випадки;

Хмельницька область – 1002 випадки;

Черкаська область – 469 випадків;

Чернівецька область – 578 випадків;

Чернігівська область – 734 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла