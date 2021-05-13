Плакат принесли учасники акції під Печерським судом / фото "РБК-Україна"
Під Печерським районним судом у Києві, де сьогодні обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді народному депутату Віктору Медведчуку, сталися сутички.
За інформацією "РБК-Україна", конфлікт спричинив плакат із зображенням Василя Стуса та вимогою відправити Медведчука під варту. Його принесли учасники акції, яка проходить під будівлею суду.
фото "РБК-Україна"
Інші люди, які були під судом, спробували цей плакат відібрати, що й спровокувало сутичку.
Зараз з учасниками спілкуються правоохоронці. Поліція нікого не затримувала.
фото "РБК-Україна"
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