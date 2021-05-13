Плакат принесли учасники акції під Печерським судом / фото "РБК-Україна"

Під Печерським районним судом у Києві, де сьогодні обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді народному депутату Віктору Медведчуку, сталися сутички.

За інформацією "РБК-Україна", конфлікт спричинив плакат із зображенням Василя Стуса та вимогою відправити Медведчука під варту. Його принесли учасники акції, яка проходить під будівлею суду.

фото "РБК-Україна"

Інші люди, які були під судом, спробували цей плакат відібрати, що й спровокувало сутичку.

Зараз з учасниками спілкуються правоохоронці. Поліція нікого не затримувала.

фото "РБК-Україна"

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  • Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 12 травня Медведчуку вручили підозру за цими статтями. Вона стосується трьох злочинних епізодів. 
  • Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки у двох київських будинках Медведчука та офісі його партії ОПЗЖ.
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  • У Печерському райсуді Києва в четвер, 13 травня, Медведчуку почали обирати запобіжний захід.

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Автор: Катерина Комолова