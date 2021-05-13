Конфлікт спричинив плакат із зображенням Василя Стуса та вимогою відправити Медведчука під варту.

Під Печерським районним судом у Києві, де сьогодні обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді народному депутату Віктору Медведчуку, сталися сутички.

За інформацією "РБК-Україна", конфлікт спричинив плакат із зображенням Василя Стуса та вимогою відправити Медведчука під варту. Його принесли учасники акції, яка проходить під будівлею суду.

Інші люди, які були під судом, спробували цей плакат відібрати, що й спровокувало сутичку.

Зараз з учасниками спілкуються правоохоронці. Поліція нікого не затримувала.

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11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 12 травня Медведчуку вручили підозру за цими статтями. Вона стосується трьох злочинних епізодів.

Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки у двох київських будинках Медведчука та офісі його партії ОПЗЖ.

12 травня Медведчук побував в Офісі генпрокурора, після чого заявив, що вважає справу проти себе політично мотивованою, а звинувачення бездоказовими.

Тарас Козак, за даними слідства, перебуває за межами України.

У Печерському райсуді Києва в четвер, 13 травня, Медведчуку почали обирати запобіжний захід.

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Автор: Катерина Комолова