Стверджується, що протестувальники погрожували співробітникам каналу.

Праві активісти влаштували акцію біля телеканалу "НАШ", вимагаючи його закриття. Між учасниками акції та поліцією сталися сутички.

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Як повідомляється у Telegram-каналі "НАШ", блокувати канал приїхали праві на чолі з активістом Євгеном Карасем.

Стверджується, що Карась і його люди погрожували співробітникам каналу. Зокрема - погрожував виконавчому продюсеру телеканалу, який вийшов до протестувальників.

"А, ти виконавчий продюсер телеканалу НАШ? Ти вийшов до нас? Вирішив нас потролить? Ти що, безсмертний, придурок! Тобі не соромно? Тут війна! Ти вирішив пожартувати жарти?",- цитує канал Карася.

Як видно з ефіру, спілкування Карася і ведучих телеканалу конструктивним не вийшло.

Зокрема, Карась звинуватив ведучих, що вони "сидять у тилу і жирують, показують в ефірі брехню", яку дивляться російські бойовики на Донбасі, а потім, як наслідок, вбивають українських громадян. Карась стверджує, що йому відомо, що канал "Наш" дивляться окупанти, бо дізнався про це під час відвідування прифронтової Авдіївки.

Також Карась під час спілкування застосовував до співробітників телеканалу ненормативну лексику й закликав їх звільнитися з каналу і "не працювати на Росію". Він намагався дізнатися у ведучих, скільки їм платить Росія за "поширення брехні в прямому ефірі". У цей момент інші активісти закликали ведучих "назвати ціну".

Протестувальники спробували прорватися в будівлю каналу, але поліція їм завадила, почалася штовханина.

Станом на 14:20 акція під телеканалом закінчилася. В ході сутичок поліція затримала кілька людей, під будівлею каналу залишаються правоохоронці і деякі праві активісти.

Раніше в Україні були заблоковані телеканали "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і " NewsOne ".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Разом з тим телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції в зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

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Автори: Дмитро Захаров, Віталій Саєнко