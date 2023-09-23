На шиї котик носить патрон, який має "подати" для останнього російського окупанта.

На Херсонщині разом з поліцейськими служить кіт на прізвисько "Патрон", яким правоохоронці опікуються та зробили своїм талісманом.

Про пухнастого "бійця" розповів майор поліції Одеси Юрій Душак, який певний час провів на Херсонщині у складі зведеного загону. Душак 27 років присвятив службі в правоохоронних органах - був оперативником, розшукуючи злочинців та безвісти зниклих громадян, а останні 11 років - на посаді дільничного офіцера.

"На початку повномасштабного вторгнення ми з колегами стояли на захисті Одеси. Посилено забезпечували правопорядок і робили усе можливе, щоб зберегти життя жителів міста та насамперед наших рідних. Згодом у складі зведеного загону поліції Одещини я поїхав на Херсонщину. Раніше там було безліч мальовничих місць, а за час окупації деякі села стали руїнами", - каже майор поліції.

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Чоловік пригадує, як його підрозділ перебував в районі Дніпровсько-Бузького лиману, а ворог завдавав ударів українському блокпосту та населеному пункту, у якому той був розташований. Поліцейські евакуйовували цивільних та за необхідності надавати їм медичну допомогу, серед яких був, наприклад, чоловік якому відірвало кінцівку.

Також одеський поліцейський розповідає, що знайшов собі вірного друга – кота Патрона.

"Більшість називають так собак, у нас же Патроном був кіт. Піклуватись про нього було одне задоволення, адже пухнастий завжди знаходився біля нас, як талісман. Таке імʼя він отримав не випадково – на шиї кіт носить патрон, який має "подати" нам для останнього російського окупанта", - розповів правоохоронець.

У прес-службі ГУ НП в Одеській області УНІАН уточнили, що майор Душак повернувся до Одеси, а його вірний Патрон залишився на Херсонщині. "Наразі котик несе службу з іншими працівниками", - розповіли у поліції.

Пес Патрон - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні живе пес Патрон, який несе службу разом з піротехніками ГУ ДСНС України у Чернігівській області. Господар цього джека-рассела - начальник частини піротехнічних робіт цього регіонального главку Михайло Ільєв, у якого чотирилапий з'явився зовсім малим. За словами чоловіка, родина довго обирала породу собаки, яка може мешкати у квартирі, подорожувати з людьми та її можна б було брати на роботу.

Патрон із початком повномасштабної війни став одним з найбільш відомих собак України, має державну нагороду, власну сторінку в соцмережах та вишиванку. Також випущено поштову марку "Пес Патрон".

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