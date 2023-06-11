Існує ризик детонації боєприпасів на береговій смузі.

Місцевих жителів закликають не ходити на берег обмілілого Каховського водосховища через ризик обстрілу з боку російських окупантів. Зазначається, що такі випадки вже було зафіксовано.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко зауважив, що у зв'язку з обмілінням Каховського водосховища з'явилося чимало бажаючих відвідати його берег. Він наголосив, що ця ідея "сумнівна" з декількох причин.

"Війська РФ на протилежному березі можуть відкрити по вас артилерійський вогонь в будь-який момент. Такі випадки вже зафіксовано", - пояснив голова РВА у своєму Telegram-каналі.

Крім того, додав він, частина берегової смуги замінована.

"Окремо, в її межах наявні боєприпаси від артилерії росіян, котрі увійшли в річковий мул та не здетонували. Все це "добро" може вибухнути під вашими ногами в будь-який момент", - написав Євтушенко.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції з Херсонської області до узбережжя Одеської прибило дві річкові міни.

Одну з них чоловік приніс на своє подвір’я. Він сприйняв міну за газовий балон. Згодом чоловік усе ж викликав піротехніків, які вилучили та знешкодили міну.

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