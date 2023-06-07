З Каховського водосховища вийшла лише четверта частина об'єму води.

Рівень води у Херсоні внаслідок підриву Каховської ГЕС на ранок середи, 7 червня, вже становить 5 метрів 29 сантиметрів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіряк.

"Гідрологічний рівень становить 5 м 29 см, тобто за останні 29 годин рівень води піднявся фактично на 5 метрів", - сказав Кіряк.

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При цьому, за словами експерта, від моменту аварії з Каховського водосховища вийшла лише четверта частина об'єму води, тож якщо ніщо не зупинить воду, вона буде прибувати.

Підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була підірвана російською армією вночі 6 червня. На Херсонщині з вчорашнього ранку розпочато евакуацію мешканців з місць, що перебувають у потенційній зоні небезпеки затоплення. У воді опинились понад 80 населених пунктів, евакуації потребують десятки тисяч людей.

Тим часом рівень води ще збільшується, очікується, що він підніметься ще на метр.

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