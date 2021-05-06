Експерти Київської школи економіки вважають, що для вакцинації до кінця року 70% дорослого населення України необхідно забезпечити неперервні поставки вакцин у кількості не менше 6 млн доз на початок кожного місяця.

План вакцинації від COVID-19 на квітень в Україні недовиконаний у чотири рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко заявив під час брифінгу.

Читайте такожРумунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca"Національний план вакцинації на квітень недовиконаний у чотири рази. Однак цей факт не означає неспроможність національного плану вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця 2021 року", - зазначив експерт.

Ганиченко пояснив, що планом на квітень передбачалися поставки удвічі меншої кількості вакцин, ніж була запланована кількість щеплень.

"Очікується, що недовиконані об'єми плану квітня будуть перерозподілені між наступними місяцями", - сказав він.

За словами Ганиченка, в Україні необхідно забезпечити неперервні поставки вакцин у кількості не менше 6 млн доз на початок кожного місяця. Тобто це ті обсяги, які потрібні для виконання плану щодо вакцинації 70% дорослого населення до кінця року.

Вакцинація в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

За минулу добу в Україні від COVID-19 отримали щеплення 24 тис. 494 особи. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 783 тис. 812 осіб.

До листа очікування вакцинації вже записалися 519 тис. 165 осіб.

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Автор: Леся Лещенко