Відключення водопостачання відбувалося виключно через проблеми з електрикою.

Планових відключень водопостачання у Києві не буде, минулі відключення застосовувалися через проблеми з електромережами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Планові відключення водопостачання – про це ніколи не йшла мова, і, я сподіваюся, не буде йти. Відключення було пов’язане виключно з проблемами електромереж: насоси, які працюють у водоканалі, були непрацездатні, коли не було електроенергії. Таких речей не планується в Києві, особливо в зимовий час", - сказав міський голова.

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Кличко закликав усіх економити електрику та вимикати непотрібні електроприлади, тому що від цього залежить система енергопостачання не тільки в Києві, а і взагалі по Україні.

Черговий ракетний удар по Україні

31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України - випустили 50 ракет.

На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих крилатих ракет.

Кілька ракет влучили у об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України.

Зокрема, через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, без світла – 350 тисяч помешкань киян.

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