Прем'єр-міністр закликав населення зробити запас технічної та питної води і мати теплі речі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що російські окупанти завдаватимуть удари не тільки по об'єктах української енергетики, а й водо- та теплопостачання.

Про це він повідомив під час засідання уряду.

"На жаль, також очевидним є факт, що російський терор продовжиться. Це стосується не лише енергосистеми, але й об’єктів водопостачання та теплопостачання. Перебої можливі, а тому всі мають бути готові. Зробити запас технічної та питної води. Мати теплі речі. Батарейки, ліхтарики, повербанки. Все це необхідно в цих умовах", - сказав він.

Російські ракетні удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

Через збільшення споживання у центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" 20 жовтня вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: