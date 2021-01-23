Днями в центрі столиці сталося НП в підземному переході на Майдані Незалежності.

У Києві в аварійному стані знаходяться деякі підземні переходи, у тому числі в центральній частині міста.

Відповідні фото з'явилися у Facebook. На знімках зображено підземний перехід на столичному Подолі - старовинному районі, популярному у туристів. Судячи з кадрів, він перебуває у жахливому стані й може у будь-який час почати руйнуватися.

"Чекаю, коли підвісна стеля впаде на Контрактовій площі", - написав автор фото, позначивши в публікації Департамент транспортної інфраструктури столичної міськдержадміністрації.

Що було раніше

У п'ятницю, 22 січня, в так званій "трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності - обвалилася стеля. Через це один з входів у перехід було тимчасово закрито.

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Автор: УНІАН