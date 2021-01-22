Постраждалих в результаті обвалення стелі немає / фото t.me/kyiv_n
У п'ятницю, 22 січня, в так званій "трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності — обвалилася стеля.Читайте такожУ Харкові будівельний кран впав на вагончик з робітниками: фото наслідків НП
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Киев сейчас" і публікує відповідні фото.
За інформацією пабліка, дивом ніхто не постраждав.
Чому так сталося, наразі невідомо. Інформація уточнюється.
Перехід поки закрили. На місці працюють ремонтники. Причини падіння стелі встановлюють.
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