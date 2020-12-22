Поховання Кернеса у Харкові відбудеться завтра, 23 грудня.

У Харкові триває підготовка до поховання мера міста Геннадія Кернеса, який минулого тижня помер у німецькій клініці "Шаріте" після зараження коронавірусом.

Читайте такожЗМІ дізналися, як пройде поховання Кернеса у ХарковіЯк повідомляє ТСН, робітники готують могилу для мера в промерзлій землі.. Працівникам кладовища доводиться розбивати лід, стелити гілки ялинок, посипати піском.

Поховати Кернеса мають вже завтра, для його могили обрали місце поруч із Алеєю загиблих воїнів часів Другої світової війни. Раніше тут також поховали застреленого під час полювання депутата Євгена Кушнарьова.

Смерть мера Харкова Кернеса: що відомо

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Автор: УНІАН