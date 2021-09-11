Як архітектор він створив герб Києва, який затвердили в 1969 році. Інший його твір - так звана "літаюча тарілка" на станції метро "Либідська".

Спільнота "Свідки Флоріана", присвячена творчості митця Флоріана Юр’єва, повідомила про його смерть.

"Сьогодні вранці пішов з життя Флоріан Ілліч Юр’єв. Йому було 92 роки", – йдеться в повдіомленні.

Аналогічну інформацію оприлюднила громадська організація "Музей сучасного мистецтва".

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"Сьогодні вранці у колі близьких друзів помер Флоріан Юр'єв. Архітектор, художник, майстер скрипкових музичних інструментів, педагог. 11 серпня йому виповнилося 92 роки. Флоріан був винахідником й авантюристом, мислителем, поетом, музикантом і художником. Він був справжнім аристократом духу. Цій планеті точно бракуватиме його таланту", – йдеться в повідомленні громадської організації.

Хто такий Флоріан Юр’єв

Флоріан Юр’єв народився в Сибіру в 1929 році. Окрім образотворчого мистецтва та архітектури, був відомий, зокрема, як мистецтвознавець, громадський діяч, композитор, майстер-художник скрипкових музичних інструментів.

По собі Юр’єв залишив скрипки, метод колірної фонетичної транскрипції, щоб кольором записувати музичні твори, робити кольорові партитури, теорію кольоромузики і картини, які цю теорію ілюструють.

Як архітектор він створив герб Києва, який затвердили в 1969 році. Інший його твір - так звана "літаюча тарілка" на станції метро "Либідська" - будівля Українського інституту науково-технічної та економічної інформації Міністерства освіти і науки.

Автор: Ірина Погоріла