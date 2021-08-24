Володимиру Бондаренко було 69 років.

Сьогодні, у День Незалежності України, помер екс-нардеп, який був депутатом п'ятьох скликань ВР, Володимир Бондаренко.

Про це повідомив у Facebook народний депутат України Іван Крулько (фракція "Батьківщина").

Він зазначає: "Пішов з життя великий патріот України, народний депутат України 5-х скликань, багаторічний голова Київської міської "Батьківщини" Володимир Бондаренко".

Колега по партії і по роботі в міській раді Києва Тетяна Меліхова написала:

"Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко. Патріот України, Народний депутат України, депутат Київради декількох скликань, голова депутатської фракції "ВО "Батьківщина" у Київраді, голова Київської міської державної адміністрації, голова Київської міської партійної організації "ВО "Батьківщина", активний учасник Помаранчевої революції та революції гідності. Засновник етнокомплексу "Українське село"…. Все неможливо перелічити. Надійний друг, гарний сім‘янин"

Читайте такожВ Одесі сотні людей беруть участь у Марші захисників і патріотів УкраїниВолодимир Бондаре́нко народився 4 грудня 1952 в селі Охіньки Чернігівської області Народний депутат України II, III, IV, VI та VII скликань, голова КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року, був депутатом Київської міської ради, керував Київським міським осередком партії ВО "Батьківщина".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ДТП загинув український рекордсмен і його дочка.

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Автор: Надя Пришляк