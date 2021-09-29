Київський зоопарк після першої за 50 років реконструкції відкрили в травні минулого року.

Працівники Київського зоопарку заклеїли аплікаціями тріщини на склі у вольєрі з ведмедями.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На фотографіях видно, що скло вольєра вкрите тріщинами. А щоб вони не сильно впадали в очі, на них наклали кольорові аплікації.

"Залишається тільки сподіватися, що скло не буде тріскатися далі, і ніхто з відвідувачів зоопарку не постраждає через це", - йдеться в повідомленні.

Реконструкція Київського зоопарку - що відомо

Реконструкція Київського зоопарку розпочалася влітку 2017 року. На першу чергу з бюджету столиці виділили 200 мільйонів гривень.

23 травня 2020 року в Києві після першої за 50 років реконструкції відкрили зоопарк.

У зоопарку з'явився новий вхід, де відвідувачів тепер зустрічає 15-метровий різнокольоровий жираф. Старий вхід закрили, а скульптури левів та зубра перенесли. На території з'явилися оновлені громадські туалети, медпункт, сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів.

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Автор: Денис Прядко