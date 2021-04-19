Стихійну «водойму» в соцмережах називають екопростором та пропонують пустити туди рибу.

У Львові на погано заасфальтованій вулиці Стрийській утворились величезні калюжі, в яких оселились качки.

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Фото з місця подій оприлюднила місцева мешканка у спільноті «Гаряча лінія міста Львова».

«Стрийська 148,148а. Асфальтового покриття немає взагалі, зате є калюжі», - написала вона.

В коментарях користувачі відреагували на публікацію з гумором. Стихійну «водойму» називають екопростором та пропонують запустити туди рибу.

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Автор: Дмитро Захаров