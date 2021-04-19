Звичайна вулиця у Львові перетворилась на ставок / Facebook
У Львові на погано заасфальтованій вулиці Стрийській утворились величезні калюжі, в яких оселились качки.
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Фото з місця подій оприлюднила місцева мешканка у спільноті «Гаряча лінія міста Львова».
«Стрийська 148,148а. Асфальтового покриття немає взагалі, зате є калюжі», - написала вона.
В коментарях користувачі відреагували на публікацію з гумором. Стихійну «водойму» називають екопростором та пропонують запустити туди рибу.
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