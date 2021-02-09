Київ, як й інші міста, вже кілька днів потерпає від снігопадів.

На тлі невдоволень снігопадами і викликаних ними незручностями Київський зоопарк потішив порцією світлин своїх вихованців, яким зимові опади сподобалися.

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Кучугурам снігу під своїми оселями особливо раділи тигри. Вони буквально качалися спинами у заметах, безжурно задерши лапи догори.

Дехто зі звірів мило прогулювався вольєрами, а пернаті скубали пір’я біля ставка, з якого доглядачі заздалегідь зняли крижану плівку. Працівники зоопарку спостерігали за вихованцями з вікон тепло обладнаних кабінок.

Снігопади в Києві

До слова, Київ, як й інші міста, вже кілька днів потерпає від снігопадів. Через нерозчищені шляхи на дорогах столиці з самого ранку спостерігаються затори. Проте синоптики обіцяють з 10 лютого потепління, однак сніжитиме до самого обіду.

8 лютого з Києва вивезли 350 т снігу. За дві доби випало 30 см опадів. Весь громадський транспорт вранці 9 лютого вийшов на лінію.

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Автор: Яна Ставська