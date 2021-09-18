Основою Стратегії воєнної безпеки є всеосяжна оборона України, зазначається в документі.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року і затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.

Відповідний указ № 473/2021 глава держави підписав 17 вересня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Стратегічний оборонний бюлетень розроблено на підставі Стратегії національної безпеки та Стратегії воєнної безпеки.

Основою Стратегії воєнної безпеки України є всеосяжна оборона країни, зазначається в документі.

Воєнна політика України реалізується за основними напрямами, серед яких: забезпечення відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої країни в межах державного кордону, запобігання воєнним конфліктам з будь-якими іноземними державами.

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"У Стратегічному оборонному бюлетені України сформульовано місію та бачення сил оборони зразка 2030 року. Згідно з нею сили оборони об’єднані єдиним керівництвом та складаються з професійно підготовленого та вмотивованого особового складу, оснащені сучасним озброєнням і військовою (спеціальною) технікою, здатні забезпечити захист суверенітету й територіальної цілісності України, готові до ведення операцій у повітрі, на суші, на морі, ведення протиборства в інформаційному просторі та кіберпросторі, спроможні діяти асиметрично, нестандартно, є проактивними та інтегрованими до євроатлантичної безпекової архітектури", - йдеться у повідомленні.

У документі також визначено перспективну модель Збройних сил України та інших складових сил оборони. Також окреслено основні принципи щодо організації системи управління, перспективного складу, військово-кадрової та військово-технічної політики ЗСУ та інших складових сил оборони.

Щодо кожної цілі розвитку сил оборони визначені завдання та перелік заходів для її досягнення. Заходи та необхідні фінансові ресурси будуть деталізовані у Державній цільовій програмі розвитку ЗСУ до 2026 року, пояснили в ОП.

На основі Стратегічного оборонного бюлетеня передбачено розробити державні цільові програми і проекти з питань розвитку спроможностей сил оборони.

"Реалізація завдань та заходів Стратегічного оборонного бюлетеня України здійснюватиметься як коштом державного бюджету, так і інших джерел фінансування", - додали в прес-службі президента.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський створив робочу групу для протидії загрозам "Північного потоку-2".

Автор: Тамара Отовська