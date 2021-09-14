Данілов наголосив на необхідності забезпечити обсяги фінансування з урахуванням потреб усіх відповідних органів сектору безпеки і оборони.

Рада національної безпеки та оборони України готує засідання стосовно пропозицій до державного бюджету на 2022 рік у галузі безпеки та оборони.

Як повідомляє прес-служба РНБО, з цього питання відбулася нарада.

На ній секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на пріоритетності фінансування органів сектору безпеки та оборони.

Він нагадав, що загальний ресурс на 2021 рік для потреб сектору безпеки та оборони передбачено в сумі 267 337,8 млн грн, що становить 5,93% від валового внутрішнього продукту.

Читайте такожДіра в 12 мільярдів гривень: Шмигаль розповів про проблему субсидій в опалювальний сезон"Маємо забезпечити необхідні обсяги фінансування у 2022 році з урахуванням потреб усіх відповідних органів", - сказав Данілов.

Також наголошувалося на важливості фінансування розвитку ракетного озброєння та Військово-морських сил ЗСУ.

"Особливу увагу було приділено питанням соціального захисту особового складу органів сектору безпеки та оборони, зокрема фінансуванню будівництва житла", - додали в прес-службі.

Держбюджет-2022

Глава уряду заявляв, що проект Державного бюджету на 2022 рік, який уряд до 15 вересня направить на розгляд до парламенту, буде збалансованим і реалістичним.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проект Державного бюджету на 2022 рік складений з дефіцитом в 3,5% від валового внутрішнього продукту.

Автор: Віталій Саєнко