Цим розпорядженням глава держави також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник ОП Андрій Єрмак.

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження № 545/2021-рп, яким утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків, пов’язаних із загрозами від будівництва газогонів в обхід України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"У зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проекту "Північний потік – 2", який містить прямі загрози національній безпеці та безпеці всього регіону, 16 вересня президент підписав розпорядження № 545/2021-рп, яким утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації відповідних ризиків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в документі, робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

Цим розпорядженням глава держави також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник ОП Андрій Єрмак. До її складу, зокрема увійшли голова Служби безпеки Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Згідно з документом, керівник робочої групи у разі потреби може вносити зміни до її складу та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

Транзит газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити спеціального посланника на переговори між Україною і Російською Федерацією щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Також ФРН зобов’язалась створити "Зелений фонд" для України і стимулювати залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 млрд доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2". Кулеба зазначив, що в Україні хочуть почути від європейських партнерів про шляхи імплементації домовленостей ФРН і США.

Єврокомісія заявила, що готова до консультацій з Україною через "Північний потік-2".

Автор: Тамара Отовська