Пояснюючи нюанси гучної покупки для ЗСУ Притула наголосив, що Україна стає власником супутника, а не орендарем.

Український волонтер, шоумен Сергій Притула звернувся до всіх, хто сумнівається, що нашій армії потрібні супутники ICEYE. Волонтер сказав, що йому шкода людей, які не вміють радіти за чужі успіхи.

Так, на своїй у Facebok Притула зробив "відкриття", що, як виявилося, в Україні "є сотні експертів у сфері космічної галузі"!

"Вони ніколи не запускали ракети в космос, вони ніколи не купували супутників, але рівень їхньої експертизи зашкалює так, що не дочекавшись розширеного прес-релізу по угоді, вони наввипередки побігли шукати зраду у насправді історичному для Держави кейсі. Я не дивуюсь півнику шарію, який тупо бреше у кожному слові, у нього робота така - працювати на російську аудиторію і невілювати здобутки українського волонтерського руху. Але коли подібні меседжі у суспільство несуть ті, хто, наче як позиціонує себе патріотами, то я не зовсім розумію, для кого ви стараєтесь?" - звернувся Притула до хейтерів.

Він наголосив, що поки мільйони українців тішились, що волонтерський фонд забезпечив країну космічними технологіями, якими Україна ніколи не володіла, і яких не має Росія, хейтери гралися в політику і намагались знецінити як роботу команди фонду, так і усіх, хто сприяв тому, щоб угода відбулась.

"Мені вас шкода. Ви не вмієте радіти за чиїсь успіхи крім своїх і, на жаль, навіть війна не стала причиною того, щоб ви зрозуміли, що зараз немає "моїх" чи "твоїх", а є тільки НАШІ успіхи!" - зазначив Притула.

Для усіх тих хто пишається здобутком Притула розказав трохи деталей по угоді:

Для чого Україні і ЗСУ супутник

Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше нищити ворога.

Покупка чи оренда

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Це юридична процедура, яка займає певний час, адже потребує дотримання необхідних норм, внесення змін до реєстрів тощо.

Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника.

Згідно з угодою, супутник застрахований. Якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

Притула вкотре наголосив, що завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.

"Ще раз уклінно дякую компанії-продавцю супутника ICEYE, команді EOS Data Analytics за експертизу і особисто Максу Полякову за сприяння нашому проекту", - написав волонтер.

Також Притула поділився враженнями від реакції українців на покупку:

"Вчора мене порвав комент якогось чоловіка: "Офігіти, моїх 74 гривні в космосі"!!! У те, що ми зробили важко повірити, але це трапилось! Бо ми українці! І для нас немає нічого неможливого!!!!! Непереможні, коли об’єднані!" - написав Притула.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника, а саме - на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

УНІАН писав, про вражаючі характеристики супутника ICEYE, придбаного фондом Притули.

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