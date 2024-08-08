Компанія піднялась одразу на 16 сходинок.

Компанія "Укроборонпром" вперше увійшла до списку 50 найкращих оборонних компаній світу за рейтингом Defense News. Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, минулого року Укроборонпром посідав 65 місце, а в цьому році піднявся одразу на 16 сходинок, до 49 місця.

"З сотні найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше — його виручка за 2023 рік виросла на 72% до $2,2 млрд. Перші півроку 2024-го показують: темп тримаємо й у цьому році". – зазначив Камишін.

Він наголосив, що рейтинг не є ціллю, і цей бурхливий розвиток спричинений критичною необхідністю.

Відео дня

"Ціль усієї української оборонки одна — виробляти якомога більше зброї для Сил оборони, виробляти її якнайшвидше та максимально якісно, адаптуватися та модернізуватися щохвилини, щоб зберегти життя наших воїнів та зробити усіх росіян, які вторглися на нашу землю, хорошими росіянами. Швидко, якісно та ефективно", - наголосив Камишін.

Зазначимо, що за рейтингом Defense News перше місце у списку світових оборонних компаній посідає американська Lockheed Martin. Загалом у першу десятку входять 7 американських компаній та три китайських.

Виробництво зброї в Україні

Раніше УНІАН писав, що "Українська оборонна промисловість" переходить до виготовлення 60-мм мінометних мін – калібр НАТО.

Також в "Укроборонпром" повідомляли, що Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони

Вас також можуть зацікавити новини: