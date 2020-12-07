53-річній жінці повідомлено про підозру у торгівлі людьми.

У Запоріжжі взято під варту жінку, яка за грошову винагороду передавала для жебракування свого 12-річного сина.

Читайте такожУ Запоріжжі жінка віддала сина "в оренду" професійним жебракам (відео)Як повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області,

наприкінці листопада правоохоронці здобули інформацію щодо жительки Запоріжжя, яка з метою одержання грошової винагороди має намір передати свого малолітнього сина стороннім особам для заняття жебрацтвом.

Жінка зустрілась «з невстановленою особою та повідомила про готовність передати свого 12-річного сина за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень на день для зайняття жебрацтвом».

Також було задокументовано факт отримання 600 гривень за передачу хлопця «покупцеві».

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53-річна жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Сьогодні затриманій повідомлено про підозру за ч.3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Судом фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 30 діб. Тривають слідчі дії.

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Автор: Надя Пришляк