Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 8,6 млрд грн.

На сьогодні програмою "єПідтримка" скористалися вже понад 8,6 млн українців, і менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

Як зазначається, загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

"Безумовним лідером за витратами коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, є придбання книжок. Менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн. Це суттєва підтримка для видавничого бізнесу", - повідомили в МКІП.

Серед найпопулярніших видів витрат: книжкові магазини – 1 млрд грн; кінотеатри – 658 млн грн; театри, концерти та розважальні послуги – 341 млн грн.

Нагадаємо, що з 14 лютого українці віком від 60 років матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою "єПідтримка", на оплату житлово-комунальних послуг. Наразі понад 3,5 млн громадян, старших за 60 років, вже мають "зелений" сертифікат вакцинації від Covid-19.

У міністерстві також нагадали, що з 14 березня люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі.

З 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 грн.