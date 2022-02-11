Програма доступна для щеплених підлітків з понеділка.

У банках відкрито вже майже 40 тисяч рахунків за програмою "єПідтримка" для вакцинованих проти COVID-19 підлітків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.

Вона зауважила, що станом на 11 лютого вже понад 73 тисячі дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тисячі мають повний захист.

Карчевич нагадала, що вакциновані підлітки цього тижня стали учасниками програми "єПідтримка": щеплені двома дозами вакцини діти 14-18 років почали отримувати одну тисячу гривень від держави.

"Так, за перші дні було відкрито понад 39 тисяч рахунків у банках за програмою "єПідтримка". Це майже 64% дітей, які отримали повний захист від коронавірусної хвороби. Відомо, що на 1,2 мільйона гривень було куплене шкільне приладдя та канцелярські вироби. На майже 400 тисяч гривень - товари спортивного призначення, та ще 153 тисячі гривень було витрачено на послуги у сфері освіти", - розповіла представниця МОЗ.

Нагадаємо, 7 лютого набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка розширює дію державної програми "эПідтримка" з виплати 1 тисячі гривень вакцинованим на дітей віком від 14 років. Також уряд опрацьовує рішення щодо можливості розширення програми на дітей у віці 12-14 років.

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