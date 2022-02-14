Українці тепер можуть сплатити комунальні послуги та передплатити газети за кошти "єПідтримки", які видаються тим, хто пройшов повний курс вакцинації.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
"Відсьогодні вакциновані українці віком від 60 років за гроші єПідтримки зможуть оплатити послуги ЖКГ, а українці від 14 років - передплатити друковані видання на Укрпошті", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього в Мінцифри повідомили про збільшення терміну використання коштів: тепер їх можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування, замість чотирьох, як було раніше.
"Тисяча Зеленського": що відомо
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський оголосив про можливість для українців, які отримали дві дози антиковідної вакцини, отримати по 1 тис. грн в рамках програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки.
Ці кошти можна витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.
2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.
19 січня Кабінет міністрів розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.