А підлітки від 14 років зможуть передплатити друковані видання на "Укрпошті". Окрім цього, було збільшено термін використання коштів.

Українці тепер можуть сплатити комунальні послуги та передплатити газети за кошти "єПідтримки", які видаються тим, хто пройшов повний курс вакцинації.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Відсьогодні вакциновані українці віком від 60 років за гроші єПідтримки зможуть оплатити послуги ЖКГ, а українці від 14 років - передплатити друковані видання на Укрпошті", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього в Мінцифри повідомили про збільшення терміну використання коштів: тепер їх можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування, замість чотирьох, як було раніше.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський оголосив про можливість для українців, які отримали дві дози антиковідної вакцини, отримати по 1 тис. грн в рамках програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки.

Ці кошти можна витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

19 січня Кабінет міністрів розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.

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