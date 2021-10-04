Людей пересадили з вагона, у якому мали їхати політики, дізналися журналісти.

Журналісти та інші "прості смертні" не змогли виїхати з Трускавця Львівської області у вагоні "Укрзалізниці", в якому мали їхати члени партії "Слуга народу".

Провідник попросив людей пересісти в інші вагони й назвав причину – квитки продали на 40-місний вагон, а приїхав 36-місний, повідомляє "24 канал" з посиланням на відомості своєї журналістки.

У журналістки та фотографа цього ЗМІ були квитки на місця у 12 вагоні, в якому їхали "слуги народу". Після спілкування з провідником працівників ЗМІ відправили у 18 вагон.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" продали квитки на відсутні вагони"…журналісти нарахували ще трьох людей, яких попросили перейти до іншого вагону. Відтак, виходить, що як мінімум п’ять людей "переселили" від "слуг". Хоча йшлося про різницю у чотири місця у вагоні, яких начебто бракувало", – зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, у Трускавці 1-2 жовтня у готелі "Rixos Prykarpattya" відбулося виїзне засідання парламентської фракції "Слуга народу". У заході, зокрема, брав участь президент Володимир Зеленський.

До заходу – 30 вересня, у поїзді з Києва до Трускавця журналістів попросили пересісти в інший вагон, оскільки було організовано групове перевезення.

Пізніше стало відомо, що у готелях Трускавця, в яких мали жити представники "Слуги народу", раптово закінчилися вільні місця.

Автор: Екатерина Присяжнюк